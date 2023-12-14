الصين تعلن وقفا لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في شمال بورما

أعلنت الصين الخميس التوصل، بفضل وساطتها، الى وقف لاطلاق النار في المعارك الدائرة بين الجيش البورمي وعدة مجموعات اتنية مسلحة في شمال بورما قرب حدودها.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الجيش البورمي أجرى محادثات سلام في الاونة الاخيرة" في الصين مع هذه المجموعات المتمردة وأدت خصوصا الى "وقف إطلاق نار موقت والاستمرار في الحوار".