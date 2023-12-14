البابا فرنسيس يدعو لتبني معاهدة دولية تنظم إستخدام الذكاء الإصطناعي

البابا فرنسيس يدعو لتبني معاهدة دولية تنظم إستخدام الذكاء الإصطناعي

دعا البابا فرنسيس الخميس زعماء العالم إلى تبني معاهدة دولية حول الذكاء الإصطناعي لضمان إستخدامه بطريقة أخلاقية.



ووجه البابا البالغ 86 عامًا هذا النداء في رسالة من ست صفحات نشرت مسبقًا بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي تحييه الكنيسة الكاثوليكية في الأول من كانون الثاني ويركز هذا العام على موضوع الذكاء الإصطناعي.



وبينما رحب البابا بالتقدم العلمي الذي أدى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، حذر من أنه يضع بين يدي الإنسان مجموعة واسعة من الإمكانات التي قد يمثل بعضها خطرًا على بقاء الإنسان على قيد الحياة وعلى بيتنا المشترك.



وسلط البابا الضوء على مخاطر إستخدام الذكاء الإصطناعي الذي قد يسمح بالتحكم في الأشخاص لأغراض تجارية أو سياسية، غالبًا بدون علمهم، في شكل يحد من ممارستهم الواعية لحرية الإختيار.