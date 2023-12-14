عقوبات بريطانية رفضًا لـ”زعزعة استقرار إسرائيل”

أعلنت المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وضع عقوبات تستهدف إيران وعلاقاتها مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلاميّ” اللتين تخوضان حربًا ضدّ إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها ستستهدف الفرع الفلسطينيّ لفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة للحرس الثوريّ، في إيران، بحظر السفر وتجميد أصول محتمل، إضافة إلى سبعة أشخاص مرتبطين بهذه المنظمة أو متّهمين بالعمل على “زعزعة استقرار إسرائيل".

ومن بين هؤلاء، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. وكانت قد أُدرجت هذه القوة على اللائحة الأميركية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية”، في العام 2019، بينما تشدّد إيران على أنّ أنشطتها، في الخارج، هي مثال للتعاون الإقليميّ، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التدخّل الغربيّ.

كذلك، استهدفت العقوبات ممثلين لـ”حماس” و”الجهاد الإسلاميّ”، في إيران.