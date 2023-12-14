سفينة تنجو من صاروخ أطلقه الحوثيون عليها في البحر الأحمر

أُطلق صاروخ من مناطق سيطرة الحوثيين، في اليمن، في اتجاه سفينة، في البحر الأحمر، لكنّه أصاب المياه، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة أمن بحريّ.

وأعلنت شركة الشحن البحريّ الدنماركية العملاقة "مايرسك" أن سفينة حاويات تابعة لها تعرّضت إلى حادث، في البحر الأحمر، بينما كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية.

وأكّدت أنّ الطاقم لم يصب بأذى.

وأفادت في بيان بأن الطاقم والسفينة في أمان.

وقال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه لأنه ليس مخوّلًا التصريح للإعلام، لوكالة “فرانس برس”: “لدينا مؤشرات الى أن صاروخًا أُطلق على السفينة +مايرسك جيبرلتار+ Maersk Gibraltar من مناطق سيطرة الحوثيين، في اليمن، لكنه فوّت السفينة وأصاب المياه.”