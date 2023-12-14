الأمم المتحدة تحذر من إنهيار النظام المدني في قطاع غزة

الأمم المتحدة تحذر من إنهيار النظام المدني في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن الجوع واليأس يدفعان سكان قطاع غزة إلى الإستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تدخله، محذرة من إنهيار النظام المدني.



وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، على هامش منتدى الأمم المتحدة العالمي للاجئين: "أينما ذهبنا، الناس يائسون وجائعون ومذعورون".



وأضاف: "نحن على حافة إنهيار محتمل في قطاع غزة لأن النظام المدني ينهار بشكل متزايد بسبب الحرب".