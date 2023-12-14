عقوبات بريطانية تستهدف الدعم الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي

عقوبات بريطانية تستهدف الدعم الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي

أعلنت المملكة المتحدة الخميس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عن عقوبات تستهدف إيران وعلاقاتها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تخوضان حربًا ضد إسرائيل.



وفي تموز، كشفت لندن النقاب عن آلية جديدة تعزز قدراتها على استهداف صناع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم العدائية" في المملكة المتحدة أو في الخارج.



ولمناسبة دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستستهدف الفرع الفلسطيني لفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري في إيران، بحظر السفر وتجميد أصول محتمل، بالإضافة إلى سبعة أشخاص مرتبطين بهذه المنظمة أو متهمين بالعمل على "زعزعة إستقرار إسرائيل".



ومن بين هؤلاء، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. وكان قد تم إدراج هذه الوحدة على اللائحة الأميركية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية" في العام 2019، بينما تشدد إيران على أن أنشطتها في الخارج هي مثال للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز الإستقرار ومنع التدخل الغربي.