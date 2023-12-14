زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لألمانيا لبحث ملف الدعم

زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لألمانيا لبحث ملف الدعم

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بزيارة مفاجئة لألمانيا، في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة إليها في وجه الهجوم الروسي.



وقال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس: "بعد زيارتي للنروج، وصلت إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، ومقرها في فيسبادن في ألمانيا".



وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت عن الزيارة نهاية فترة بعد الظهر، مؤكدة وصول زيلينسكي إلى مطار فرانكفورت.



وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق للمساعدة لأوكرانيا عام 2022 في قاعدة كلاي العسكرية الواقعة في فيسبادن غرب ألمانيا.



وقال الرئيس الأوكراني: "إقتنعت مجددًا بالجودة الممتازة للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. نحن في حاجة إليها بالتأكيد لتحقيق النصر".



وأضاف: "نأمل أن يتخذ الكونغرس الأميركي قريبًا قرارًا حاسمًا بمواصلة هذا الدعم الحيوي لأوكرانيا"، في إشارة إلى تعطل إقرار حزمة مساعدات جديدة بسبب خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين في المؤسسة التشريعية الأميركية.

