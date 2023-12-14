واشنطن تدين بشدة رصد هونغ كونغ مكافآت بهدف إعتقال ناشطين

واشنطن تدين بشدة رصد هونغ كونغ مكافآت بهدف إعتقال ناشطين

دانت الولايات المتحدة بشدة الخميس رصد شرطة هونغ كونغ لمكافآت مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال خمسة ناشطين معارضين يقيمون في الخارج.



وقال المتحدث بإسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر: "نأسف لأي محاولة لتطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود"، مؤكدًا أن "السلطات في هونغ كونغ لا تتمتع بأي إختصاص داخل حدود الولايات المتحدة".

