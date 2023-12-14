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رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا

أخبار دولية
2023-12-14 | 14:04
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رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا
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رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا

رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا

عثرت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس على حفرة ضمن أراضيها ناجمة عن تحطم طائرة مسيرة إستهدفت البنية التحتية لميناء الدانوب في أوكرانيا المجاورة في سياق تكثيف الهجمات الروسية.
     
وأعلنت الخارجية الرومانية في بيان أنه "أمام هذا الإنتهاك الجديد للمجال الجوي الروماني، تقرر إستدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية"، مدينة "الهجمات المتكررة الروسية، بما في ذلك على الحدود الرومانية الأوكرانية". 
     
وتم إبلاغ أعضاء حلف الناتو وما زالت المشاورات جارية.
     
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "تم العثور على حفرة بعمق 1,50 متر بعد تحطم طائرة مسيرة في منطقة غير مأهولة على بعد حوالى أربعة كيلومترات من قرية غريندو".
     
وبدأت الفرق عملية بحث خلال الليل بعدما رصدت رادارات الجيش الطائرة المسيرة وتم الإبلاغ عن إحتمال إرتطامها بالأرض.

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