واشنطن تدعو بوتين إلى التفاوض بحسن نية للإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا

واشنطن تدعو بوتين إلى التفاوض بحسن نية للإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا

أعلن المتحدث بإسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الخميس أن روسيا رفضت كل عروض الولايات المتحدة حتى الآن للإفراج عن أميركيين إثنين معتقلين لديها، مطالبًا الرئيس فلاديمير بوتين بـ"التفاوض بحسن نية".



وقال المتحدث للصحافيين: "هناك عرض مهم قدمناه قبل بضعة أسابيع"، مؤكدًا أن موسكو "رفضت" كل العروض.



وكان بوتين أمل في وقت سابق الخميس بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الصدد.