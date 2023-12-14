زيلينسكي تعليقًا على قرار الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الإنضمام: "إنتصار لأوكرانيا"

زيلينسكي تعليقًا على قرار الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الإنضمام: "إنتصار لأوكرانيا"

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بما اعتبره "إنتصارا لأوكرانيا" و"لأوروبا برمتها"، لإثر قرار الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الإنضمام مع كييف في اليوم الأول من قمة لقادة دوله.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "إنه إنتصار لأوكرانيا. إنتصار لأوروبا برمتها. إنتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة"، موجهًا التهنئة إلى "كل أوكراني".