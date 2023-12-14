الكنيست يصادق على ميزانية معدلة تشمل إعتمادات للحرب في غزة

الكنيست يصادق على ميزانية معدلة تشمل إعتمادات للحرب في غزة

صادق الكنيست الإسرائيلي الذي تهيمن عليه "كتلة اليمين" الخميس على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب ضد حماس، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.



ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتًا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتًا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (7,5 مليارات يورو) للنفقات المترتبة عن الهجوم التي نفذته حماس في 7 تشرين الأول والحرب المستمرة في قطاع غزة.



ورصدت الميزانية سبعة عشر مليار شيكل لدعم المجهود الحربي.



أما الـ13,5 مليارًا المتبقية، فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان التي تستهدف في شكل شبه يومي بصواريخ حزب الله المتحالف مع الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.



واضطرت الدولة العبرية إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص يعيشون في "مناطق القتال النشط".