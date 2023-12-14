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الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أخبار دولية
2023-12-14 | 16:58
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الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا
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الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

تبنّى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصًا فرض حظر على واردات الماس الروسي، حسب ما جاء في بيان للتكتّل.

     

ورحّب الزعماء الأوروبيون المجتمعون في قمة ببروكسل باعتماد هذه الحزمة الجديدة وهي الثانية عشرة، منذ بدء الغزو الروسي.

     

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا.

     

وتحظر العقوبات الأخيرة - التي لم يتمّ نشرها بعد في الجريدة الرسمية للاتحاد - صادرات روسيا من الألماس.

     

وتشمل الحزمة أيضاً إجراءات ترمي إلى تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحدّ من إيرادات الكرملين من مبيعات النفط الخام إلى دول خارج الاتحاد الأوروبيّ

     

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