شي: التحديث الصيني سيفيد الشركات الأميركية

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء مجلس الأعمال الأميركي-الصيني أنّ التحديث الذي تشهده بلاده سيفيد الشركات الأميركية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين الجمعة.



ونُشرت رسالة شي في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين إلى التخلّي عن "سياستها الاقتصادية الموجّهة غير العادلة"، معتبرة أنّ هذا النهج يثبط عزيمة المستثمرين ويعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حدّ سواء.



ولطالما اشتكت الشركات الأميركية ممّا تعتبره بيئة أعمال غير عادلة في الصين.



وبحسب واشنطن فإنّ الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية كما ينبغي في الصين كما أنّ الحكومة الصينية تمنح الشركات الوطنية معاملة تفضيلية على حساب الشركات الأجنبية.



لكنّ الرئيس الصيني شدّد في رسالته على أنّ بكين "ستعمل بثبات على تعزيز الانفتاح على مستوى عال على العالم الخارجي، وخلق بيئة أعمال قوامها التدويل واقتصاد السوق سيادة القانون".