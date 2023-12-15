وزيران فرنسيان يبحثان في جيبوتي تجديد اتفاق دفاعي بين البلدين

بحث وزيرا القوات المسلّحة والخارجية الفرنسيان في جيبوتي الخميس تجديد اتفاقية الدفاعية المبرمة بين فرنسا والدولة الواقعة في القرن الأفريقي بين المحيط الهندي والبحر الأحمر.



والتقى وزير القوات المسلّحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بنظيريهما الجيبوتيين حسن عمر برهان ومحمود علي يوسف، وأعربا عن رغبتهما في "التوصّل إلى اتفاق متبادل المنفعة"، بحسب بيان مشترك.



وجيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي تتمتّع بموقع جغرافي استراتيجي قبالة مضيق باب المندب الذي يمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.



وفي الأسابيع الأخيرة شهدت هذه المنطقة توتراً متزايداً مع تكثيف المتمرّدين الحوثيين الموالين لإيران الهجمات التي يشنّونها في البحر الأحمر انطلاقاً من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.