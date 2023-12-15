القيادة المركزية الأميركية: هجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر بدون أضرار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، ان هجوما صاروخيا باليستيا انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لم يسفر عن أضرار أو إصابات، بحسب "رويترز".



وذكرت القيادة على منصة إكس أنه "على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".