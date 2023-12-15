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الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو

أخبار دولية
2023-12-15 | 00:52
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الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو
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الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو  في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بعدما احتجز في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
     
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "خلال عملية في غزة استعادت القوات الخاصة في الجيش جثة إيليا توليدانو (28 عاما) واعادتها إلى إسرائيل" موضحا أن الأطباء الشرع حددوا هويته.

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