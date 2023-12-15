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المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أخبار دولية
2023-12-15 | 00:54
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المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
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المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر الجمعة أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.
     
وكتب أوربان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ملخّص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة".
     
ووافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلاً بإجهاضها.

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