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واشنطن تأمل أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت"
أخبار دولية
2023-12-15 | 00:57
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واشنطن تأمل أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت"
أعرب البيت الأبيض الخميس عن أمله في أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، فيما حضّ الرئيس جو بايدن الدولة العبرية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وقال بايدن للصحافيين بعد مناسبة في مركز للأبحاث الطبية قرب واشنطن، "أريدهم (الإسرائيليين) أن يركّزوا على كيفية إنقاذ حياة المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، بل أن يكونوا أكثر حرصاً".
من جهته، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في إسرائيل الخميس إمكان انتقال الهجوم الإسرائيلي في غزة "في المستقبل القريب" إلى "عمليات أقلّ شدة"، وفق ما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.
وأدّى تزايد عدد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، إلى تفاقم الخلاف بين الحليفين الإسرائيلي والأميركي.
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