مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم في جنوب شرق إيران



قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران على ما أفاد مسؤول محلي التلفزيون الرسمي.



وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح". وأعلنت جماعة جهادية مسؤوليتها عن الهجوم.



ووقع الهجوم منتصف ليل الخميس في محافظة سيستان بلوشستان الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان.

