أوكرانيا تعلن إسقاط 14 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا

أعلنت أوكرانيا الجمعة بأن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من عشر مسيّرات هجومية إيرانية الصنع في هجوم جديد تشنّه روسيا ليلا.



تعتبر كييف أن موسكو خزّنت ذخائر لقصف المنشآت الأوكرانية خلال الشتاء وقد استُهدفت العاصمة بصواريخ في الأيام الأخيرة.



وأفاد سلاح الجو الأوكراني "ليل 15 كانون الأول 2023، هاجم العدو باستخدام مسيّرات هجومية من طراز -شاهد-"، مضيفا بأنه تم إسقاطها جميعا.



وأكد بأن المسيّرات أُطلقت من منطقة كراسنودار في غرب روسيا وأُسقطت في مناطق ميكولاييف وخيرسون وخميلنيتسكي وبولتافا.