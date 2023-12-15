مسؤول أميركي: الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر



أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.



وقال المسؤول الأميركي في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس "نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".