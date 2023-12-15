مستشار الأمن القومي الأميركي: من غير "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الجمعة انه ليس من "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل، مع تزايد التكهنات حول مستقبل الأراضي الفلسطينية.



وقال ساليفان للصحافيين في تل أبيب "لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل".

