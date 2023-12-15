نقل نافالني من سجن قرب موسكو إلى مكان مجهول

نُقل المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني من سجن قرب موسكو إلى مكان مجهول، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه كيرا يارميش نقلا عن ممثل للمحكمة.



وقالت يارميش، إنها أُبلغت بأن نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، نقل من منطقة فلاديمير قرب موسكو في 11 كانون الأول، ما يدل على احتمال نقله إلى سجن بظروف أكثر تشددا، مضيفة أنه "لم يعرف إلى أين تم نقله بالتحديد".