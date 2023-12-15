القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن قواتها البحرية نفّذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم، كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.



وأوضحت في بيان أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.



وطمأنت القوات المسلحة اليمنية كافة السفن المتجهة الى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، مشددة على أنها لن تتردد في استهداف أي سفينه تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.



وأكدت استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والاحمر حتى ادخال ما يحتاجه الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.