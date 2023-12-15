أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة بقيمة 50 مليار يورو في كانون الثاني

حثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على إقرار المساعدات المالية البالغة 50 مليار يورو في كانون الثاني، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.



وتوقّعت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان " الانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة في كانون الثاني 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن".