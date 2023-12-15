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ماكرون في الأردن الأسبوع المقبل لإحياء عيد الميلاد مع قوات فرنسية
أخبار دولية
2023-12-15 | 08:59
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ماكرون في الأردن الأسبوع المقبل لإحياء عيد الميلاد مع قوات فرنسية
سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة جوية في الأردن يومَي 21 و22 كانون الأول في إطار إحياء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج، على ما أعلن قصر الإليزيه الجمعة.
وقالت الرئاسة: "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدّها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب".
ويتمركز هؤلاء الجنود في الأردن ضمن التحالف الدولي لمواجهة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وقال قصر الإليزيه: "بالتعاون مع الحكومة العراقية والحلفاء على الأرض، تقدّم فرنسا دعمًا عسكريًا للقوات المحلية المنخرطة في محارية تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيهم".
ويتمركز نحو 600 عسكري فرنسي في المنطقة في إطار عملية "شمّال" التي تشكّل الجناح الفرنسي في تحالف "العزم الصلب" الذي أُطلق في العام 2014.
وتتضمن عملية "شمّال" جناحًا للتدريب للقوات العراقية وآخرًا للدعم الجوي ضمن إطار التحالف. وأصبحت القاعدة الجوية الفرنسية الموقتة في الأردن جزءًا من عملية "شمّال" منذ العام 2015 وتضمّ قوات خاصة ومقاتلات "رافال" تقوم بمهام استخباراتية واستطلاعية وتنفّذ ضربات أحيانا.
أخبار دولية
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