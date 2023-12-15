عباس يؤكد لساليفان أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضا أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك خلال استقباله في رام الله الجمعة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.



وقال عباس في بيان بعد اللقاء إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".