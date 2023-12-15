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ماكرون يؤكد أن إنضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا جدًا

ماكرون يؤكد أن إنضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا جدًا

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى أن إنضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي ما زال "بعيدًا جدًا" رغم التقدم الذي أحرز في قمة للإتحاد الأوروبي في بروكسل.



وردًا على سؤال بشأن إنعكاسات إنضمام القطاع الزراعي الأوكراني الهائل على المزارعين الفرنسيين، قال ماكرون إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للإستعداد لذلك.



وأضاف: "نحن بعيدون جدًا عن التوسع الفعلي نحو أوكرانيا، وفي أي حال، فإن التوسع مهما كان سيتطلب إصلاحًا عميقًا لقواعدنا، وبالتالي لن يكون هذا ممكنًا إلا عبر زيادة هائلة في التمويل".