اعتراض صواريخ عدة في أجواء القدس

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي صواريخ عدة في أجواء القدس بعد وقت قصير من دوي صفارات الانذار الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الانذار دوت في القدس للمرة الأولى منذ 30 تشرين الأول.



ورأى صحافيو فرانس برس صاروخين على الأقل يتم اعتراضهما من منظومة الدفاع الجوي.