إسرائيل تسمح بالدخول "الموقت" للمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت إسرائيل الجمعة، أنها سمحت "موقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.



وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو: "وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء موقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح"، مؤكدا أن "المساعدات الإنسانية الآتية من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة".