شركة "مايرسك" للنقل البحري تعلن تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب

أعلنت شركة "مايرسك" الدنماركية للنقل البحري تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب، غداة تعرّض إحداها الى "حادث" في البحر الأحمر، وفي ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.



وأوضحت الشركة في بيان أنه "في أعقاب الحادث الذي استهدف سفينة مايرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".