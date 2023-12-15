شركة "هاباغ-لويد" الألمانية للنقل تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر "حتى الإثنين"

أعلنت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية للنقل تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل، في أعقاب هجوم جديد نفذه الحوثيون في اليمن.



وقالت المجموعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنها "تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الإثنين"، مضيفة: "سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة".