الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".



وقال الجيش في بيان: "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".