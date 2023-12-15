لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت

أعلنت لوفتهانزا الجمعة، استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت، بعد تعليقها على خلفية النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.



واستأنفت الشركة الألمانية رحلاتها إلى بيروت الجمعة، بعد تعليقها في 13 تشرين الأول.



وقالت الشركة التي تمتلك أيضًا الخطوط الجوية النمسوية والخطوط السويسرية: "ستوفر شركات الطيران التابعة للمجموعة ما مجموعه 20 رحلة أسبوعية من وإلى تل أبيب".



ولفتت لوفتهانزا إلى أن الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب اعتبارا من 8 كانون الثاني، تعادل 30% من النسق المعتاد قبل الحرب.



وأشارت لوفتهانزا إلى أن "الأمن يمثل دائما أولوية قصوى" وأن المجموعة "تراقب عن كثب الوضع الأمني في إسرائيل".



وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية في بيان منفصل، استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت.



وفي ما يتعلق برحلاتها إلى تل أبيب، أوضحت أنه "بعد إجراء فحص شامل للوضع، ترى الشركة أنه تم توفير ضمانات أمنية كافية لاستئناف الخدمة الجوية" اعتبارا من 8 كانون الثاني.