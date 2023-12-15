الخطوط الجوية التركية تطلب شراء أكثر من 200 طائرة ايرباص

أعلنت الخطوط الجوية التركية طلبها شراء أكثر من 200 طائرة من طراز "ايرباص"، مع خيار شراء أكثر من 100 طائرة إضافية، ضمن خطة على مدى العقد المقبل تسعى من خلالها لتصبح أكبر ناقل جوي في العالم.



وأوضحت المجموعة التركية في بيان، أن الطلبات تأتي في إطار "خطة استراتيجية" لفترة 2023-2033. وأوضح رئيسها التنفيذي بلال أكشي أن العدد الاجمالي للطائرات الجديدة قد يصل الى 355، ما سيجعل من الصفقة واحدة من الأكبر في تاريخ صناعة الطيران.



الا أن الأعداد اختلفت بين الخطوط الجوية التركية وشركة "إيرباص".



فقد أكدت الشركة التركية في بيانها أنها تقدمت بطلبات شراء 230 طائرة، مع حقوق شراء 125 طائرة إضافية.



من جهتها، أفادت "إيرباص" بأن عدد الطائرات الجديدة هو 220 فقط، وأن الطائرات العشر الأخرى سبق للشركة التركية أن طلبتها في أيلول.



وأشارت الشركة الى أن الطلب الجديد يشمل 150 طائرة من طراز "ايه 321 نيو" و60 من طراز "ايه 350-900".



وتبلغ القيمة الدفترية للطائرات المطلوبة 40 مليار دولار. لكن غالبا ما يكون السعر النهائي للطائرات أدنى من قيمتها نظرا لتقديم الشركات الصانعة حسومات للطلبات الكبيرة.



ويتوزع الأسطول الحالي للخطوط الجوية التركية بالتساوي بين إيرباص وبوينغ الأميركية، الا أن الطلب الجديد يعزز بشكل كبير موقع الصانع الأوروبي.



وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص كريتسان شيرر إن "طلب شراء الجيل الأحدث من الطائرات هو مؤشر الى الرؤية الجريئة للخطوط الجوية التركية".



وتسيّر الشركة التركية رحلات الى أكثر من 120 وجهة عالمية انطلاقا من المطار الدولي الجديد في مدينة اسطنبول.



وأوضحت أن الصفقة الجديدة تشمل طلبات منفصلة من شركة "رولز رويس" البريطانية لتوفير محركات وقطع غيار للطائرات من طراز "ايه 350".