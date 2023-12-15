روسيا تعلن إسقاط ست مسيرات في منطقة حدودية مع أوكرانيا

روسيا تعلن إسقاط ست مسيرات في منطقة حدودية مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرات أوكرانية الجمعة في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، في نوع من الهجمات أصبح منتظمًا على جانبي الجبهة.



وأعلنت الوزارة مساءً عبر تلغرام أنها حيدت مسيرتين ثم أربع مسيرات بواسطة دفاعاتها الجوية. وأشارت إلى أن هذه الأجهزة كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأكد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن القوات الروسية صدت هجومًا بطائرة مسيرة، داعيًا السكان عبر تلغرام إلى "إلتزام الهدوء".