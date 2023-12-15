الجيش الروسي يعلن إسقاط 26 مسيرة في أجواء القرم

الجيش الروسي يعلن إسقاط 26 مسيرة في أجواء القرم

أكد الجيش الروسي مساء الجمعة أنه أسقط 26 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، لافتًا إلى أنه صد "هجومًا إرهابيًا" شنته كييف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم"، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا.



وأوضحت أنه تم إسقاط المسيرات بين الساعة 20:30 والساعة 22:30 (17:30 و19:30 ت غ).

