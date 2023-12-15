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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل

أخبار دولية
2023-12-15 | 15:35
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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل
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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل

حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل

أعلنت حكومة حماس الجمعة أن 18 ألفًا و800 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.
     
وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 8 آلاف طفل و6200 إمرأة، بحسب المصدر ذاته. وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.

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