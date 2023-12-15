بوتين يحذر من أي تدخل أجنبي في الإنتخابات الرئاسية الروسية

بوتين يحذر من أي تدخل أجنبي في الإنتخابات الرئاسية الروسية

حذر الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة من حصول "تدخل" أجنبي خلال الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في آذار 2024 على خلفية الصراع في أوكرانيا وقمع كل أشكال المعارضة.



وقال بوتين المرشح لإعادة إنتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، مجلس النواب في البرلمان، إن "أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية".



وأكد أننا "ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في إختيار مستقبله"، مشددًا على أن "الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا".