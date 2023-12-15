البيت الأبيض تعليقًا على مقتل رهائن إسرائيليين: "خطأ مأساوي"

البيت الأبيض تعليقًا على مقتل رهائن إسرائيليين: "خطأ مأساوي"

رأى البيت الأبيض الجمعة أن مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأساويًا".



وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي: "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأساوي".