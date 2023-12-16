الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون يشدد إجراءات الهجرة

أخبار دولية
2023-12-16 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يدعو إلى &quot;تسوية ذكية&quot; بشأن مشروع قانون يشدد إجراءات الهجرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون يشدد إجراءات الهجرة

ماكرون: بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان. 
     
وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.  
     
وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع. 
     
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل: "أنا أؤيد النتائج والبراغماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون. 
     
وأضاف: "بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط". 
     
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
     
وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين من دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام. 
     
وقال ماكرون: "لن يكون من الجدية بمكان إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش". 
     
وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
     
وقال ماكرون: "كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها".
     
وأضاف: "أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بامكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار". 
     
ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

أخبار دولية

ماكرون

قانون

الهجرة

LBCI التالي
الحكم على محامي ترامب الشخصي السابق بدفع 148 مليون دولار في قضية تشهير بوكيلتين انتخابيتين
البيت الأبيض تعليقًا على مقتل رهائن إسرائيليين: "خطأ مأساوي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-25

الجزيرة نقلا عن وزير الهجرة البريطاني: لا نطالب بوقف إطلاق النار ولا نعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي

LBCI
خبر عاجل
2023-10-24

ماكرون: نقترح بناء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة المجموعات التي تهددنا جميعا ومواجهة الإرهاب يجب ألا تخرج عن حدود القانون الإنساني الدولي

LBCI
صحف اليوم
00:30

"لن نسكت"... مصادر تكتل لبنان القوي لـ"الجمهورية": ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية

LBCI
صحف اليوم
15:02

مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:33

إعدام رجل في إيران بتهمة "التعاون مع الموساد"

LBCI
أخبار دولية
02:37

تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

LBCI
أخبار دولية
01:48

الأمم المتحدة توافق على تقديم دعم لوجستي للانتخابات في الكونغو الديمقراطية

LBCI
أخبار دولية
01:37

حاكمة ولاية أريزونا تنشر الحرس الوطني في مناطق حدودية مع المكسيك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:20

إطلاق عدد من الصواريخ من سهل الخيام باتجاه الاراضي المحتلة تلاه رد اسرائيلي بقصف مدفعي على السهل بالتوازي مع تنفيذ غارة جوية فوق كفرحمام

LBCI
أخبار سياسية
2023-12-15

كرم للـLBCI: أخذ القرار في مجلس الوزراء موقف مشبوه..ونصرّ على التمديد لقائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
13:47

تجمع موظفي الإدارة العامة تمنى على الحكومة فصل حقوق الموظفين عن أي تجاذبات سياسية

LBCI
أخبار دولية
13:53

شركة "هاباغ-لويد" الألمانية للنقل تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر "حتى الإثنين"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:01

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:48

الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب

LBCI
أخبار دولية
13:46

من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة

LBCI
أخبار لبنان
13:24

مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

٦٧ نائبا صوّتوا لصالح التمديد سنة للعماد عون واللواء عثمان بمقاطعة التيار وحزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:18

المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة

LBCI
منوعات
13:30

هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

LBCI
خبر عاجل
06:15

تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة

LBCI
فنّ
05:04

سروال اليسا يتصدّر مواقع التواصل... هل تمزّق دون أن تنتبه؟ (صور)

LBCI
حال الطقس
23:52

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

LBCI
أخبار لبنان
13:24

مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية

LBCI
فنّ
04:43

محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة

LBCI
أخبار دولية
08:32

القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More