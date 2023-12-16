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معارض روسي اختفى من زنزانته... ومخاوف بشأن مصيره!
أخبار دولية
2023-12-16 | 01:31
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معارض روسي اختفى من زنزانته... ومخاوف بشأن مصيره!
مخاوف بشأن مصير معارض روسي مسجون اختفى من زنزانته
اختفى أليكسي غورينوف، وهو مسؤول سابق في بلدية موسكو محكوم عليه بالسجن سبع سنوات لإدانته غزو أوكرانيا، من زنزانته، وفق ما أفاد الجمعة أنصاره الذين أعربوا عن قلقهم من تدهور حالته الصحية.
وقال أنصاره: "حاول محامو أليكسي غورينوف طوال الأسبوع الحصول على معلومات عن صحته ومكان وجوده. يمكننا القول إن أليكسي ليس في مجمع السجون رقم 2 في بوكروف".
وأضافوا في رسالة على تلغرام: "نحن نفترض ونأمل في أن يكون أليكسي غورينوف قد نقل إلى مستشفى لأنه يحتاج بشدة إلى تلقي الرعاية" في مكان مجهز.
ويمضي غورينوف (62 عاما) عقوبته في بوكروف في منطقة فلاديمير الواقعة على مسافة 200 كيلومتر في شرق موسكو.
وفي 8 كانون الأول وبحسب أنصاره، تمكن أحد محاميه من زيارته ولاحظ أنه كان في "حالة صحية سيئة جدا" ولم يعد لديه القوة الكافية "للبقاء جالسا على كرسي والتحدث".
ويفيد أنصاره بأنه أصيب بعد ذلك بالتهاب في الشعب الهوائية وكان يعاني "صعوبة في التنفس" وحُرم من أدويته والرعاية الطبية، في حين أنه يعاني أمراضا رئوية مزمنة منذ إزالة جزء من إحدى رئتيه عام 2016.
وفي تموز 2022، أصبح أليكسي غورينوف أول معارض يدان بتهمة "نشر معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي بموجب قانون جديد كان قد صدر قبل أسابيع قليلة لمعاقبة الأشخاص الذين يدينون الحرب.
وقبض على غورينوف لإدانته "العدوان" الروسي على أوكرانيا حيث "يموت أطفال كل يوم" خلال اجتماع لمجلس بلديته المحلي في آذار 2022.
ومنذ خريف هذا العام، يواجه قضية جنائية أخرى بتهمة "تبرير أعمال إرهابية" خلال محادثة مع سجناء آخرين، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
أخبار دولية
اختفى
زنزانته...
ومخاوف
مصيره!
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