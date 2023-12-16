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الأمم المتحدة توافق على تقديم دعم لوجستي للانتخابات في الكونغو الديمقراطية
أخبار دولية
2023-12-16 | 01:48
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الأمم المتحدة توافق على تقديم دعم لوجستي للانتخابات في الكونغو الديمقراطية
وافق مجلس الأمن الدولي على أن تقدم بعثته لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية دعما لوجستيا في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، على ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتجري الانتخابات الأربعاء في الكونغو الديموقراطية وهي واحدة من أفقر دول العالم رغم ثروتها المعدنية الهائلة.
وطلبت كينشاسا من بعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم مونوسكو المساعدة في نقل المواد اللازمة للانتخابات العامة الأسبوع المقبل، حتى وإن كانت تضغط من أجل مغادرة تلك البعثة.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة في الدولة التي كان اسمها سابقا زائير، موجودة في ثلاث مقاطعات شرقية تمزقها الصراعات لكن من المقرر أن تنسحب بموجب طلب من الحكومة. ويسمح تفويضها بتقديم الدعم اللوجستي للانتخابات.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الأمن أنه "نظرا للحاجة الملحة لبدء الاستعداد للمساعدة التي طلبتها جمهورية الكونغو الديمقراطية... يعتزم أعضاء مجلس الأمن إبلاغ الأمين العام بأن بعثة مونوسكو مخولة تقديم دعم لوجستي محدود للعملية الانتخابية لعام 2023 في أي مقاطعة مطلوبة من جانب السلطات الكونغولية".
غير أن المساعدة ستكون "في حدود الموارد الحالية للبعثة ومن دون التأثير على قدرتها على تنفيذ أنشطة كُلفت بها سابقا".
وتنتشر جماعات مسلحة في معظم أنحاء شرق الكونغو، هي تركة حروب إقليمة اندلعت خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد استولت إحدى تلك الجماعات، وهي حركة إم23، على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة منذ أن أطلقت هجومها أواخر عام 2021.
وطالبت الحكومة في كينشاسا بمغادرة قوة الأمم المتحدة بعد تواجدها فيها لمدة 20 عاما تقريبا، معتبرة أنها لم تكن فعالة في وضع حد للاقتتال.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على خطة للانسحاب وضعتها كينشاسا وبعثة الأمم المتحدة.
وتجرى الانتخابات لاختيار رئيس والمشرعين على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
وتمثل الانتخابات تحديا كبيرا في بلد شاسع تبلغ مساحته 2,3 مليون كلم مربع يفتقر جزء كبير منه للبنية التحتية.
ويتنافس 22 شخصا على منصب الرئاسة من بينهم الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي الذي يسعى لولاية ثانية.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
دعم لوجستي
انتخابات
الكونغو الديمقراطية
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