إعدام رجل في إيران بتهمة "التعاون مع الموساد"

أعدمت إيران السبت رجلاً دين بتهمة "التعاون" مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، على ما أعلنت السلطة القضائية.



وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية إن "عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهويني في سجن زاهدان" بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.



ولم يذكر الموقع اسم الرجل لكنه قال إنه دين بـ"التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي".



ودين أيضا بـ"جمع وتوفير معلومات سرية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام".



ولم يتضح على الفور تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته.



وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها إسرائيل، عدوتها اللدود.