أوكرانيا تتعرض لهجوم جديد بطائرات بدون طيار وتُسقط 30 مسيّرة

صدّت القوات الجوية الأوكرانية هجوماً جديداً بطائرات بدون طيار روسية ليل الجمعة السبت، وأسقطت 30 من أصل 31 مسيّرة أطلقت على عدّة مناطق في البلاد.



وأعلنت القوات الجوية في بيان أنه "في المجموع، استُخدمت 31 مسيّرة هجومية من طراز شاهد 131/136 في الهجوم، وقد أرسلها المحتلّون إلى مناطق مختلفة في أوكرانيا".



واستهدف الهجوم، إلى جانب العاصمة كييف، منطقة خيرسون الجنوبية ومنطقة خميلنيتسكي الغربية، اللتين تتعرّضان لقصف روسي بشكل منتظم.