الحوثيون: نفّذنا عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة

أعلن الحوثيون أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفّذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.



وأكد الحوثيون في بيان استمرار "عملياتهم العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".



وأهابوا بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.