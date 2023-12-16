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كولونا في لبنان في هذا الموعد الجديد
أخبار دولية
2023-12-16 | 08:08
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كولونا في لبنان في هذا الموعد الجديد
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنه، وبعد عطل تقني طرأ على طائرة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الامر الذي أدى إلى أرجاء زيارتها، ستتوجه الاخيرة الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين.
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وزيرة الخارجية الفرنسية
كولونا ن فرنسا
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