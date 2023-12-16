مدمّرة بريطانية تُسقط ما يُعتقد بأنها مسيّرة هجومية في البحر الأحمر

أعلنت المملكة المتحدة أنّ إحدى مدمّراتها أسقطت ما يُعتقد بأنّها مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية، في البحر الأحمر، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون، في اليمن على خلفية الحرب، في غزة.



وكان الحوثيون المقرّبون من إيران قد أعلنوا أنّهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، ردًا على الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة.