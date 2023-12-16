الديوان الأميريّ في الكويت: هذه تفاصيل تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميريّ، في الكويت، تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، من مسجد بلال بن رباح، وأكد أن مراسم الدفن ستكون مقتصرة على أقرباء الأمير فقط، في مسجد بلال بن رباح.



وأوضح وزير شؤون الديوان الأميريّ أنّ أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح سيتقبلون التعازي، في ديوان أسرة آل صباح في قصر بيان.



وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام، في البلاد لمدة 40 يومًا وإغلاق المؤسسات الرسمية 3 أيام.